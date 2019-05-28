Son Dakika Haberleri: Yaralı tilki koruma altına alındı

Yaralı tilki koruma altına alındı

47 dakika önce

Konya'da yaralı vaziyette bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı.

Yaralı tilki koruma altına alındı, System.String[]
Konya'da yaralı vaziyette bulunan tilki yavrusu koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Dere Mahallesinde bir vatandaş tarafından yaralı halde bir yavru tilki bulunduğunun haber verilmesi üzerine adrese gitti. Milli Parklar ekipleri, vatandaşların şırınga yardımıyla beslemeye çalıştıkları tilki yavrusunu tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti. Yaralı tilkinin tedavisinin tamamlanmasını ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:50 Kaynak: İHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, 3. Sayfa
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