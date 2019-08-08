Yaralı tilki koruma altına alındı
2 saat önce
Konya'da yol kenarında yaralı halde bulunan tilki koruma altına alındı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:08 Kaynak: AA
'da yol kenarında yaralı halde bulunan tilki koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri görevleri sırasında Ankara
yolu üzerindeki Aksaray Köprülü
Kavşağı'nda yaralı bir tilkiyle karşılaştı.
Tilkiyi özel aparatlarıyla yakalayan milli parklar ekipleri, yaralı olduğu tesbit edilen hayvanı tedavi edilmek üzere Selçuk Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi'ne teslim etti.
Tilkinin tedavisi sonrasında tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
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