Yaralı Tilki Köye İndi

Yoğun kar yağışının olduğu Bitlis
'te yaralı bir tilki, merkeze bağlı Bölükyazı köyüne indi.
Doğal yaşam alanlarının karla kaplanmasından dolayı aç kaldığı tahmin edilen tilkinin köye indiğini duyan amca çocukları Sıddık ve Mehmet Toprak
, uzun uğraşlar sonucu yaralı tilkiyi saklandığı yerden çıkardı.
Peynir ve ekmek vererek tilkiyi doyuran, kafasındaki yaraya ilaç süren amca çocukları, daha sonra tilkiyi doğaya saldı.
Öte yandan Bitlis merkezde vatandaşlar tarafından bir kar faresi, cep telefonuyla görüntülendi.