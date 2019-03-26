Yaralı Tilki Tedavi Altına Alındı
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Van'ın Saray ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Tilki, tedavi altına alındı.
Van
'ın Saray
ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Tilki, tedavi altına alındı. Saray ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Tilki, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yaralı Tilki'nin tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(Van YYÜ) Yaban
Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:06 Kaynak: İHA
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