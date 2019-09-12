Son Dakika Haberleri: Yaralı tilki tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Yaralı tilki tedavi altına alındı

1 saat önce

Mersin'in Toroslar ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan yaralı tilki tedavi altına alındı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan yaralı tilki tedavi altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bekiralanı Mahallesi'nde hayvanseverler tarafından yapılan ihbar üzerine yaralı bir tilkinin bulunduğu bilgisini alan belediyeye bağlı Veterinerlik Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Adrese giden ekipler, tilkinin ön iki ayağında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde saçma yaralarının bulunduğunu tespit etti.

Yaralı tilki tedavi edilmek üzere Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirildi.

Avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen tilki, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Yaralı tilki tedavi altına alındı

Toroslar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den dünyaya 1,3 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İbrahim Eren iddiası doğru değil Nişanlısının sürpriz evlilik teklifi yaptığı Meltem, dönüşte kalp krizinden öldü Cami kapısında 100 lira bulan imam, kamera görüntülerini izleyince mest oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:34:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı tilki tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]