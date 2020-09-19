Yaralı tilki ve sansarlar tedavi edilip ormana salındı - Son Dakika

Yaralı tilki ve sansarlar tedavi edilip ormana salındı

BURSA - Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü, Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezinde tedavileri tamamlanan hayvanları ormana saldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü, Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine yavru iken gelen 1 adet tilki ve 2 adet sansar ile tedavileri tamamlanan 5 adet kızıl şahin, 1 adet baykuş, 1 adet güvercin, 1 adet ördek ve 10 adet sülünü doğal ortama saldı.