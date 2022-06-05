Yaralı tilki yavrusu tedavisi için Ormanya'ya götürüldü - Son Dakika
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Yaralı tilki yavrusu tedavisi için Ormanya'ya götürüldü

05.06.2022 18:09
Yaralı tilki yavrusu tedavisi için Ormanya'ya götürüldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde arka ayakları tutmayan tilki tedavisi yapılması için Ormanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde arka ayakları tutmayan tilki tedavisi yapılması için Ormanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü.

Akyazı'da sadece ön ayaklarıyla ilerlemeye çalışan tilkiyi gören vatandaş, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Ekipleri'ni telefonla arayarak ihbarda bulundu. Arka ayakları tutmayan tilki önce Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Ormanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.


Yaralı tilki yavrusu tedavisi için Ormanya'ya götürüldü
Yaralı tilki yavrusu tedavisi için Ormanya'ya götürüldü
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Muhtarlardan Başkan Yüce'ye teşekkür Muhtarlardan Başkan Yüce'ye teşekkür Jandarmanın bulduğu yavru kızıl şahin besleniyor Jandarmanın bulduğu yavru kızıl şahin besleniyor
Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaralı tilki yavrusu tedavisi için Ormanya'ya götürüldü - Son Dakika

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