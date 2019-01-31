Yaralı Tilki Yavrusu Tedaviye Alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunun tilki yavrusu, tedaviye alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunun tilki yavrusu, tedaviye alındı.



Esentepe Mahallesi'nde yaralı bir tilki yavrusu gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.



Ekipler, yaralı tilkiyi bulunduğu yerden alıp Hayvan Tedavi Merkezine getirdi.



Yüksekova Belediyesi veteriner hekimi Hekim Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tilkinin yiyecek aramak için yerleşim yerlerine girdiğini söyledi.



Hayvanın yiyecek ararken köpeklerin saldırısına uğramış olabileceğini belirten Kaçan, şöyle konuştu:



"Tilkide hafif yaralar ve birkaç sıyrık var. Bacağında da doku kaybı bulunuyor. Yaralarını kapattık. Tedavisini uyguladık. Gerekli mineral ve vitamin desteğinde bulunduk. Durumu iyi görünüyor. Yaklaşık on gün korumamız altında olacak. Sonra doğal yaşam alanına bırakacağız."



Kış mevsiminin sert geçtiği ilçede yaban hayvanlarının yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına yaklaştığını vurgulayan Kaçan, "Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalı. Yemek artıklarını hayvanların ulaşabileceği yerlere bırakmalarını, imkanı olanların doğaya yem bırakmalarını istiyoruz." dedi.

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