Son Dakika Haberleri: Yaralı Tilki Yavrusu Tedaviye Alındı

Yaralı Tilki Yavrusu Tedaviye Alındı

17 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunun tilki yavrusu, tedaviye alındı.

Yaralı Tilki Yavrusu Tedaviye Alındı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunun tilki yavrusu, tedaviye alındı.

Esentepe Mahallesi'nde yaralı bir tilki yavrusu gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Ekipler, yaralı tilkiyi bulunduğu yerden alıp Hayvan Tedavi Merkezine getirdi.

Yüksekova Belediyesi veteriner hekimi Hekim Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tilkinin yiyecek aramak için yerleşim yerlerine girdiğini söyledi.

Hayvanın yiyecek ararken köpeklerin saldırısına uğramış olabileceğini belirten Kaçan, şöyle konuştu:

"Tilkide hafif yaralar ve birkaç sıyrık var. Bacağında da doku kaybı bulunuyor. Yaralarını kapattık. Tedavisini uyguladık. Gerekli mineral ve vitamin desteğinde bulunduk. Durumu iyi görünüyor. Yaklaşık on gün korumamız altında olacak. Sonra doğal yaşam alanına bırakacağız."

Kış mevsiminin sert geçtiği ilçede yaban hayvanlarının yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına yaklaştığını vurgulayan Kaçan, "Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalı. Yemek artıklarını hayvanların ulaşabileceği yerlere bırakmalarını, imkanı olanların doğaya yem bırakmalarını istiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:59 Kaynak: AA

Esentepe Mahallesi, Hakkari, Yüksekova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu

CHP'nin İstanbul Adayı Ekram İmamoğlu, Pazarda Tezgahın Üzerine Çıkıp Lahana Sattı AK Parti'nin Rap Şarkısı Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 19:16:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı Tilki Yavrusu Tedaviye Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]