Son Dakika Haberleri: Yaralı tilki yavrusu tedaviye alındı

Yaralı tilki yavrusu tedaviye alındı

1 saat önce

Konya'da yaralı halde bulunan tilki yavrusu tedavi altına alındı.

Yaralı tilki yavrusu tedaviye alındı, System.String[]
Konya'da yaralı halde bulunan tilki yavrusu tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Meram İlçesi Dere Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı halde bir tilki yavrusunun bulunduğunun bildirilmesi üzerine adrese gitti.
Milli parklar ekipleri, vatandaşların şırınga yardımıyla beslemeye çalıştıkları yavru tilkiyi tedavisinin yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.
Yaralı tilkinin tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:09 Kaynak: AA
Güncel
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