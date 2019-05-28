Yaralı tilki yavrusu tedaviye alındı

Konya'da yaralı halde bulunan tilki yavrusu tedavi altına alındı.

Konya'da yaralı halde bulunan tilki yavrusu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Meram İlçesi Dere Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı halde bir tilki yavrusunun bulunduğunun bildirilmesi üzerine adrese gitti.

Milli parklar ekipleri, vatandaşların şırınga yardımıyla beslemeye çalıştıkları yavru tilkiyi tedavisinin yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Yaralı tilkinin tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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