Yaralı tilki yavrusu ve kartalın tedavisi yapıldı - Son Dakika

Yaralı tilki yavrusu ve kartalın tedavisi yapıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde araba çarpması sonucu yaralanan yavru tilki ve Tatvan ilçesinde yaralı olarak bulunan bir kartal, Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde araba çarpması sonucu yaralanan yavru tilki ve Tatvan ilçesinde yaralı olarak bulunan bir kartal, Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.
Tatvan'dan bölgeye şifa dağıtan Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak ve yabani hayvanlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda; bölgenin ilk ve tek en donanımlı hayvan hastanesi olarak hizmet veren Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde bu kez Ahlat ilçesinde araba çarpması sonucu yaralanan yavru tilki ve Tatvan'da yaralı halde bulunan kartal tedavi edildi. Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ekipleri tarafından tedavisi yapılan hayvanlar, tekrar doğaya bırakmak için Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 03:34 Kaynak: İHA
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