Daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alınan tilki tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Seben, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Köpeklerin saldırısında yaralanan tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika

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