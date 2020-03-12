Yaralı tilkiye ilk müdahaleyi polisler yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı tilkiye ilk müdahaleyi polisler yaptı - Son Dakika

Yaralı tilkiye ilk müdahaleyi polisler yaptı

7 saat önce

Adıyaman'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilkinin ilk müdahalesi polis ekiplerince yapıldı.

Adıyaman'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilkinin ilk müdahalesi polis ekiplerince yapıldı.

Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü'nde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan tilkiyi gören İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Yaralı tilkiye ilk müdahaleyi yapan ve su veren ekipler, durumu Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Veteriner Müdürlüğü ekipleri ise ayaklarından yaralanan tilkiyi tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı tilkiye ilk müdahaleyi polisler yaptı

Altınşehir, Adıyaman, Karaali, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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