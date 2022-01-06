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Yaralı tilkiye işkence edilen video sonrasında valilik harekete geçti - Son Dakika

Yaralı tilkiye işkence edilen video sonrasında valilik harekete geçti

06.01.2022 11:56

Ardahan Valiliği, yaralı tilkiye işkence edip o anları cep telefonu kamerasıyla çeken şahıslar için harekete geçti. Kimlikleri belirlenen şahıslara yönelik adli işlem süreci başlatılırken, yaralı tilki ise doğal hayata bırakıldı.

Ardahan'da yaralı halde yakaladıkları tilkiye eziyet edilen görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Tepki çeken görüntülerin ardından Ardahan Valiliği harekete geçti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğu tespit edilmiş olup, yapılan çalışmalar doğrultusunda; bahse konu videodaki tilkiye kötü muamelede bulunan şahısların kimlik ve adres bilgileri tespit edilmiştir.

ADLİ İŞLEM SÜRECİ BAŞLATILDI

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da bilgilendirilerek adli işlem süreci de başlatılmıştır."

Açıklamada ayrıca, kötü muameleye maruz kalan tilkinin tedavisinin ardından doğal hayata bırakıldığı belirtildi.

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Ardahan Valiliği, Ardahan, Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaralı tilkiye işkence edilen video sonrasında valilik harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaralı tilkiye işkence edilen video sonrasında valilik harekete geçti - Son Dakika
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