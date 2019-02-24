Son Dakika Haberleri: Yaralı Tilkiye Jandarma Sahip Çıktı

Yaralı Tilkiye Jandarma Sahip Çıktı

19 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaralı halde bulunan tilkiye jandarma ekibi sahip çıktı.

Yaralı Tilkiye Jandarma Sahip Çıktı, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaralı halde bulunan tilkiye jandarma ekibi sahip çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Madencioğlu köyü mevkisinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yürümekte zorluk çeken tilkiyi fark etti.

Tilkiyi ekip arabasına alan jandarma ekipleri, tedavisinin yapılması için Devrek Belediyesi veterinerliğine götürdü.

Ayağı kırık olduğu belirlenen tilki, tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:47 Kaynak: AA

Zonguldak, Devrek, Jandarma, Güncel
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