Yaralı Tilkiye Jandarma Sahip Çıktı
19 dakika önce
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaralı halde bulunan tilkiye jandarma ekibi sahip çıktı.
Zonguldak
'ın Devrek
ilçesinde yaralı halde bulunan tilkiye jandarma ekibi sahip çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Madencioğlu köyü mevkisinde devriye gezen İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yürümekte zorluk çeken tilkiyi fark etti.
Tilkiyi ekip arabasına alan jandarma ekipleri, tedavisinin yapılması için Devrek Belediyesi veterinerliğine götürdü.
Ayağı kırık olduğu belirlenen tilki, tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:47 Kaynak: AA
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