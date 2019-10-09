Yaralı turna emniyet amirliğine sığındı

Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan turna İlçe Emniyet Amirliğine sığındı.



Sıcak ülkelere göç etmek üzere yola çıkan turnalardan biri yaralanarak, vatandaşlar tarafından Çatalzeytin ilçesi sanayi çarşısında bulundu.



Vatandaşlar tarafından İlçe Emniyet Amirliğinde teslim edilen yaralı turna bir gün misafir edilerek, tekrar doğaya salındı. - KASTAMONU