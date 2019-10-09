Son Dakika Haberleri: Yaralı turna emniyet amirliğine sığındı
Son Dakika Güncel Yaralı turna emniyet amirliğine sığındı

Yaralı turna emniyet amirliğine sığındı

1 saat önce

Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan turna İlçe Emniyet Amirliğine sığındı.

Yaralı turna emniyet amirliğine sığındı, System.String[]

Kastamonu Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan turna İlçe Emniyet Amirliğine sığındı.


Sıcak ülkelere göç etmek üzere yola çıkan turnalardan biri yaralanarak, vatandaşlar tarafından Çatalzeytin ilçesi sanayi çarşısında bulundu.


Vatandaşlar tarafından İlçe Emniyet Amirliğinde teslim edilen yaralı turna bir gün misafir edilerek, tekrar doğaya salındı. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:34 Kaynak: İHA
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