Son Dakika Haberleri: Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar
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Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar

6 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları soğuktan korumak için battaniyeler ile ısıtmaya çalıştı.


Kaza, Domaniç- Tavşanlı Karayolu Kantar Mevkii'nde meydana geldi. Tavşanlı yönünden Domaniç yönüne giden Nuri İmre yönetimindeki 43 YB 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Nuri İmre ve yanındaki Mustafa İmre, Mustafa Gökçe ile Sabriye Gökçe yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Nuri İmre, Mustafa İmre ve Sabriye Gökçe Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Mustafa Gökçe ise Domaniç İlçe Hastanesine sevk edildi. Domaniç 112 Acil Sağlık ekipleri, Tunçbilek 112 Sağlık ekipleri gelene kadar yaralıları soğuktan korumak için battaniye ile ısıtmaya çalıştılar. - KÜTAHYA

Kütahya, Domaniç, Gökçe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:38 Kaynak: İHA
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