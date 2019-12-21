Yaralı uzman onbaşı, şehit oldu - Son Dakika
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Yaralı uzman onbaşı, şehit oldu

6 saat önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, geçen Perşembe günü terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç (22), kaldırıldığı Ankara'daki hastanede doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralı uzman onbaşı, şehit oldu, System.String[]

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, geçen Perşembe günü terör örgütünün döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç (22), kaldırıldığı Ankara'daki hastanede doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 19 Aralık akşamı yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin yer altına döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, sol bacağından yaralandı. Uzman onbaşı Tunç, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunç, buradaki müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Simav Kaymakam Türker Çağatay Halim, Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un şehit olduğu haberini aldıklarını belirterek, "Simav, bu yıl üçüncü şehidini verdi. Üzüntülüyüz" dedi. Kaymakam Halim, bekar olan şehit onbaşı Ahmet Tunç'un babası Recep, annesi Gülizar ile ağabeyi Yusuf Tunç'un cenazeyi almak üzere Ankara'ya gittiklerini bildirdi. Ailesinin iki çocuğundan küçüğü olan Tunç'un cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek töreni ile baba ocağı Simav'a bağlı Güney beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:15 Kaynak: DHA
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