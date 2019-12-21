Yaralı uzman onbaşı, şehit oldu (2) - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı , önceki gün Hakkari Çukurca bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

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Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu