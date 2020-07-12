Yaralı vatandaş, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Yaralı vatandaş, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

TUNCELİ - Tunceli merkezde bir yaylada arazi yüzünden çıkan kavgada yaralanan bir şahıs, askeri helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkez Mısırvan Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Eroğlu ile bir şahıs arasında arazi tartışması çıktı. Tartışma sırasında şahıs, av tüfeği ile Eroğlu'na ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Eroğlu yaralandı. Yayladaki diğer vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı helikopteri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Askeri helikopterle alınan Eroğlu, Tunceli Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.