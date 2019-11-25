Yaralı vatandaşı yaşatmak için saniyelerle yarıştılar

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi yakınlarında trafik kazası sonrasında ağır yaralanan vatandaş ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi.



Emirdağ yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan bir vatandaş Emirdağ Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilmesi gereken hastanın yaşama tutunması için ambulans helikopter kullanıldı. Gelen helikopter ile hastaneye sevk edilen hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Kutlu Teberik, saniyelerle yarışarak bir vatandaşın hayata tutunması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Hastanın sağlığına kavuşması için elinden gelen gayreti gösteren hastane personeline ve ambulans helikopter hizmetini veren sağlık görevlilerine teşekkürü borç bilirim" dedi. - AFYONKARAHİSAR