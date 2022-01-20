Yaralı ve donmak üzere olan güvercin fotoğrafçı sayesinde tedavi altına alındı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu içerisinde yaralı haldeki güvercin, bir fotoğrafçı tarafından bulundu.

Karla kaplı kanyonda fotoğraf çeken Abdullah Çetin, yarım saat önce geçtiği yol üzerinde ayak izine sığınmış halde yaralı bir güvercin buldu. Gaga ve kanadında kanamanın olduğunu fark eden Çetin, güvercini tedavisinin yapılması için kanyonun güvenlik görevlilerine teslim etti.

Güvenlik görevlileri de ilk pansumanını yaptığı yaralı güvercini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderdi.

Fotoğrafçı Abdullah Çetin, AA muhabirine, bölgede gezerken kendi ayak izlerini takip ettiğini, derin bir ayak izi çukurunda da kuşu görünce şaşırdığını söyledi.

Kuşu yanındaki bez ve poşete sararak kanyondan çıkardığını anlatan Çetin, "Benim kara saplandığım yerde adımıma sığınan güvercini kurtarmak gerçekten çok güzel ve anlamlı. Merhamet kadar güzel bir duygu yok. İnşallah iyileşir ve tekrardan gökyüzüne döner." ifadelerini kullandı.

Güvercin, tedavisinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.