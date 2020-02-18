Yaralı ve hasta 2 kedi ve 3 köpek için gece yarısı seferber oldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı ve hasta 2 kedi ve 3 köpek için gece yarısı seferber oldular - Son Dakika

Yaralı ve hasta 2 kedi ve 3 köpek için gece yarısı seferber oldular

7 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde çeşitli nedenlerle hasta ve yaralı olan 2 kedi ve 3 köpek İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için gece yarısı İstanbul'a götürüldü.

Yaralı ve hasta 2 kedi ve 3 köpek için gece yarısı seferber oldular, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde çeşitli nedenlerle hasta ve yaralı olan 2 kedi ve 3 köpek İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için gece yarısı İstanbul'a götürüldü.


İstanbul'dan yola çıkan ve gece yarısı Kütahya'nın Emet ilçesine 5 yaralı hayvanı almak için gelen 'SOHAYKO' derneği görevlisini, Emetli hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu karşıladı.


Elif Yıldız Nasuhoğlu yaptığı açıklamada, "Emet ilçemizde 2'si kanserli 3 köpek ve biri 3 ayaklı olan 2 kedimiz vardı. Sağolsun, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin bey, İstanbul'dan ekip arkadaşlarını gönderip onları tedavi için İstanbul'a aldırtıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.


Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri ise yaptıkları açıklamada, "Emet ilçemizden Elif hanımın çağrısı ile Türkiye'nin her yerine yetiştiği gibi (SOHAYKO) buraya da yetişti. Emet ve çevresinden 2 kedi, 3'ü köpek olmak üzere 5 hayvanımızı İstanbul'daki uzmanlara teslim etmek üzere almaya geldik. Bölge veteriner hekimlerinin donanımlarının yetersiz olduğu durumlarda müdahale ediyoruz. İstanbul'a götürüyoruz, sonra tekrar tedavileri bittikten sonra doğal ortamlarına geri getiriyoruz" dedi. - KÜTAHYA

İstanbul, Kütahya, Emet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:24 Kaynak: İHA
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