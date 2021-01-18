Yaralı ve yalın ayak hayat kurtaran çaba - Son Dakika

Yaralı ve yalın ayak hayat kurtaran çaba

Yaralı halde kamyondan çıkıp yalın ayak 600 metre uzaktaki eve gidip yardım istedi

20 metrelik uçurumda ölüm kalım mücadelesi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da muz yüklü kamyon kontrolden çıkıp 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Üç kişinin bulunduğu kamyonda yaralılardan biri bulunduğu yerde telefon şebekesi çalışmayınca kendi imkanıyla kamyonun içinden çıkıp 600 metre uzaklıktaki en yakın eve kadar çıplak ayakla gidip yardım istedi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi Ayrıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 UF 527 plakalı kamyonetin sürücüsü muz tüccarı İbrahim Baysal (66), direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Yoldan yaklaşık 20 metre aşağı uçan kamyonette İbrahim Baysal'ın yanı sıra yolcu olarak bulunan Gülseren Yiğit ve Ahmet Yiğit kazada yaralandı. Çevrede kimsenin olmaması ve telefon şebekesinin olmaması sebebiyle yaralıların yardımına koşan olmadı. Seslerini kimseye duyuramayan yaralılardan Ahmet Yiğit, 2 saat süren uğraş sonrası kamyonetten güçlükle çıkıp yalın ayak bir halde 600 metre yürüyerek bölgedeki bir evden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen bölge halkı durumu 112'ye bildirdi. Durumu ağır olan İbrahim Baysal ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer iki yaralıyı Ahmet Tekin adlı vatandaş otomobiliyle hastaneye getirdi. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilirken Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.