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YARALI YABAN DOMUZUNA EKODOSD SAHİP ÇIKTI - Son Dakika

YARALI YABAN DOMUZUNA EKODOSD SAHİP ÇIKTI

30.12.2021 18:12

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Kuştur mevkiindeki makilik alanda köpeğini gezdiren bir vatandaş tarafından bulunan yaban domuzuna Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) sahip çıktı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Kuştur mevkiindeki makilik alanda köpeğini gezdiren bir vatandaş tarafından bulunan yaban domuzuna Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) sahip çıktı. Arka bacaklarından yaralı olduğu için hareket etmekte güçlük çakan yaban domuzu Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle tedavisi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü.

Kuştur mevkiindeki makilik alanda bugün köpeğini gezdiren Aylin Kavas, yaralı bir yaban domuzu ile karşılaştı. Domuzun hareketli olduğunu ancak yerinden kalmakta zorlandığını fark eden Kavas, durumu EKODOSD'a bildirip, yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen EKODOSD ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Egemen İşcan ile görüşerek, yaban hayatı uzmanlarının bölgeye gelmesini sağladı.

Ardından da Milli Park uzmanlarıyla birlikte tehlikeli olabileceği gerekçesiyle temkinli şekilde yaklaşıp, yaralı yaban domuzunun durumu tespit edildi. Yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki yaban domuzunun arka bacaklarını hareket ettiremediği belirlendi. Yaralı olarak bulunan domuzun bulunduğu çalılık bölgenin Kuşadası - İzmir kara yoluna yakın olması nedeni ile yoldan geçmekte olan bir aracın çarpmış olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi. Yaralı yaban domuzu daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibinin aracına alınarak tedavisi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü. Yaralı yaban domuzunun tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

EKODOSD Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Özellikle kara yolunda gece giden sürücülerin çok dikkatli olması gerekir. Bu tür yaban domuzları bir doğal alandan diğer alana geçerken süratli bir şekilde karayolunu kullanırlar. Sürücüler de süratliyse kazalar meydana gelebilir. Dikkatli ve yavaş gitmeleri hem sürücülerin kendi güvenliği hem de yaban hayvanları için önemli dedi.

Sürücü, duyarlılığı nedeniyle yaralı yaban domuzunu bulan Aylin Kavas'a ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

YARALI YABAN DOMUZUNA EKODOSD SAHİP ÇIKTI
YARALI YABAN DOMUZUNA EKODOSD SAHİP ÇIKTI
YARALI YABAN DOMUZUNA EKODOSD SAHİP ÇIKTI

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kuşadası, Milli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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