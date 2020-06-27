Yaralı yaban hayvanları Ormanya'da hem şifa hem yaşam alanı buluyor - Son Dakika

Yaralı yaban hayvanları Ormanya'da hem şifa hem yaşam alanı buluyor

Doğada yaralı bulunan başta karaca olmak üzere kurt, ayı, çakal, tilki gibi memelilerle her çeşit kuş türü cerrahi operasyonları dahil, tüm tedavileri yapılarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2000 dönüme yayılan, 73 farklı türde 916 hayvanın barındığı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda şifa buluyor.

Doğada yaralı bulunan başta karaca olmak üzere kurt, ayı, çakal, tilki gibi memelilerle her çeşit kuş türü cerrahi operasyonları dahil, tüm tedavileri yapılarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2000 dönüme yayılan, 73 farklı türde 916 hayvanın barındığı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda şifa buluyor.

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Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen yaban hayvanları, kendilerine ayrılan rehabilitasyon bölgelerinde doğaya yeniden adaptasyonlarının sağlanmasıyla bulundukları bölgelere yeniden salınıyor.

Merkezde şifa bulan son hayvan ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da tedavi sürecini yakından takip ettiği karaca yavrusu oldu.

Kandıra'da yaklaşık 1 ay önce yaralı halde bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze teslim edilen ve tedavi süreci tamamlanan yavru karaca, Ormanya'da karacalar için ayrılan 40 dönümlük rehabilitasyon bölgesine salıverildi.

Doğal Yaşam Alanları Sorumlusu Önder Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi çatısı altında yaban hayvanlarının tedavisini üstlendiklerini belirtti.

"Saldığımız karacanın yanı sıra çok sayıda kuş türü ve ayı, geyik gibi memelinin, yaban hayvanlarının tamamının tedavisini üstlenmekteyiz." diyen Alioğlu, şu bilgileri verdi:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gelen yaralı hayvanların tedavilerini üstleniyoruz. Bunlar içinde bu yıl ayı tedavisi gerçekleştirdik, bir kurdun tedavisi sürüyor. Bunların haricinde birçok baykuş türü, özellikle bu dönemde yaralı ya da yuvadan düşmüş halde bulunabiliyor. Bunların tedavilerini devam ettiriyoruz. Halihazırda Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi devam eden bir kurt, karaca, yine aynı şekilde bir tilki bulunuyor. Bunların yanı sıra çok sayıda martının tedavi süreci devam etmektedir."

Yaralı yaban hayvanına yaklaşım

Vatandaşların doğada yaralı bir yaban hayvanla karşılaşması halinde öncelikle iyi gözlem yapması gerektiğine işaret eden Alioğlu, "Bir kuş örneği vermek gerekirse yakında yuvası olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir çünkü en iyi tedavi yöntemi annesi tarafından uygulanan tedavidir. Yuvasına bırakmak birinci önceliğimiz. İncelemek, izlemek çok önemli. Eğer herhangi bir vahşi hayvan saldırısı altında değilse açık görünen yarası yoksa müdahale edilmemesi en doğru davranış biçimi olacaktır." diye konuştu.

Alioğlu, hayvanın açık yarası bulunması, yırtıcı tür tehdidi ya da tedaviye muhtaç olması halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesinin önemli olduğuna değindi.

Pandemi sürecinin doğal yaşama etkisi

Önder Alioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle yaban hayvanlarının daha çok insanlar arasına karışmaya başladığını vurgulayarak, "Sansar, tilki, karaca, birçok hayvan aslında bizimle birlikte yaşıyor. Doğayı ortak kullanmaktayız. Bazı hayvanlar gececi olduğu için çok fazla belki göremiyorduk ama insanlar evlere kapandıktan sonra daha fazla görmeye başladık. O nedenle hayvanların yaşam alanlarında açıklıklar meydana gelmeye başladı." dedi.

Merkezde sorumlu veteriner hekim Mehmet Çetinkaya ise yakın çevredeki tüm doğal yaşam alanlarının ihtiyacına karşılık verebilecek pozisyonda bulunduklarını belirterek, "Tedavisi zor, hatta mümkün olmayan vakalara müdahalede bulunuyoruz. Tesis olarak her türlü hayvana hem medikal anlamda hem de ekip, donanım anlamında müdahale edebilecek kapasitedeyiz." ifadesini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kartepe, Kocaeli, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:03 Kaynak: AA

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