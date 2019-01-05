Yaralı Yaban Keçisine İlk Müdahaleyi Mehmetçik Yaptı

Tunceli
'de, kaçak avlanan avcılar tarafından vurularak yaralanan yaban keçisine ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı.
Alınan bilgiye göre, Pülümür
ilçesine bağlı Kırkmeşe köyü kırsalında vatandaşlar, avcılar tarafından vurulmuş bir yaban keçisi buldu.
Boynuna isabet eden saçmayla yaralandığı tespit edilerek vatandaşlar tarafından Mutu Jandarma
Karakoluna getirilen yaban keçisine ilk müdahaleyi karakoldaki askerler yaptı.
Mehmetçikler, müdahalenin ardından durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar
Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Tunceli ve Erzincan
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı değerlendirmede, yaralı yaban keçisini Erzincan ekibinin almasına karar verdi.
Erzincan'a götürülerek tedavisine başlanan yaban keçisinin, sağlıklı hale gelmesinin ardından Kırkmeşe köyü kırsalında doğaya bırakılacağı öğrenildi.