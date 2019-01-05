Son Dakika Haberleri: Yaralı Yaban Keçisine İlk Müdahaleyi Mehmetçik Yaptı

Yaralı Yaban Keçisine İlk Müdahaleyi Mehmetçik Yaptı

1 saat önce

Tunceli'de, kaçak avlanan avcılar tarafından vurularak yaralanan yaban keçisine ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı.

Yaralı Yaban Keçisine İlk Müdahaleyi Mehmetçik Yaptı, System.String[]
Tunceli'de, kaçak avlanan avcılar tarafından vurularak yaralanan yaban keçisine ilk müdahaleyi Mehmetçik yaptı.

Alınan bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyü kırsalında vatandaşlar, avcılar tarafından vurulmuş bir yaban keçisi buldu.

Boynuna isabet eden saçmayla yaralandığı tespit edilerek vatandaşlar tarafından Mutu Jandarma Karakoluna getirilen yaban keçisine ilk müdahaleyi karakoldaki askerler yaptı.

Mehmetçikler, müdahalenin ardından durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Tunceli ve Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı değerlendirmede, yaralı yaban keçisini Erzincan ekibinin almasına karar verdi.

Erzincan'a götürülerek tedavisine başlanan yaban keçisinin, sağlıklı hale gelmesinin ardından Kırkmeşe köyü kırsalında doğaya bırakılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:41 Kaynak: AA

Pülümür, Tunceli, 3. Sayfa
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