Yaralı yabani güvercin tedaviye alındı - Son Dakika

Konya'da yaralı halde bulunan yabani güvercin koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Kemerli Çarşı civarında uçamayan bir yabani güvercin bulunduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Adrese giren milli parklar görevlileri, kanadından yaralı olduğunu tesbit ettikleri güvercini, muayene ve tedavisinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Güvercinin, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.