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Yaralı yabani hayvanların bakım ve tedavisi Ormanya'da emin ellerde - Son Dakika

Yaralı yabani hayvanların bakım ve tedavisi Ormanya'da emin ellerde

23.06.2021 11:10
Yaralı yabani hayvanların bakım ve tedavisi Ormanya'da emin ellerde, System.String[]

Kocaeli'deki Ormanya'da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, güçten düşmüş, öksüz kalmış, hasta ve yaralı yabani hayvanların bakım ve tedavileri yapılarak doğaya dönmeleri sağlanıyor.

Kocaeli'deki Ormanya'da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, güçten düşmüş, öksüz kalmış, hasta ve yaralı yabani hayvanların bakım ve tedavileri yapılarak doğaya dönmeleri sağlanıyor.

Kartepe ilçesinde 2 yıl önce hizmete açılan, 77 türde 812 yabani hayvana ev sahipliği yapan ve "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" olan Ormanya'da, Kocaeli ve civar illerden getirilen karaca, kurt, çakal ve tilki gibi memeliler ile her çeşit kuş türünün izleme, koruma, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri titizlikle yürütülüyor.

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde şimdiye kadar 1673 yaralı yabani hayvanın bakım ve tedavisi yapıldı. İyileşme sürecinin ardından bazı hayvanlar doğaya bırakıldı, tedaviye rağmen engelli kalan bazı hayvanlar ise Ormanya'da yaşamaya başladı.

"Tarım araçları, yaban hayatı için tehlike oluşturabiliyor"

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine, veteriner hekim, biyolog ve hayvan bakıcılarıyla gece gündüz hizmet verdiklerini anlattı.

Merkeze bu dönemde, karaca ve kuş türleri, özellikle çok fazla baykuş yavrusu geldiğini aktaran Alioğlu, her hayvana göre ayrı yem rasyonu, klinik tedavi ve uygun ortam hazırlandığını kaydetti.

Doğaya tekrar salınamayacak durumda olan, yaralı ve engelli konumundaki hayvanların da rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğünü bildiren Alioğlu, onlara yaşamlarının geri kalan kısmında rahat edecekleri alanlar oluşturduklarını söyledi.

Alioğlu, yaz döneminde bağ, bahçe ve tarım alanlarında yaralanan yavrularla sık karşılaştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarım araçları, yaban hayatı için tehlike oluşturabiliyor. Tarla, bağ, bahçe, uzun süre gidilmeyen yerler yabani hayvanlar için adeta örtü konumunda. Gizlenmeleri, beslenmeleri için örtü vazifesi görüyor. Bu örtü, onları görmememize neden olacaktır. Biçerdöverle tarım alanında çalışma yapıldığı zaman öncelikle o alanın bir kişi tarafından taranması, herhangi bir hayvan olup olmadığının kontrol edilmesi, hayvana zarar verecek bir durumun oluşmasını engelleyecektir."

"Yabani hayvanların yarası yoksa bölgeden uzaklaştırmayın"

Yabani hayvanların herhangi bir yarası yoksa bölgeden uzaklaştırılmaması gerektiğini vurgulayan Alioğlu, şu uyarılarda bulundu:

"Bir yavruyu gördükleri zaman vatandaşlarımız onu koruma politikasıyla yetkili bir yere ulaştırmak istiyorlar. Bu her zaman hayvan için uygun bir davranış olmayabiliyor. Burada en önemli anahtar kelime 'gözlem'. Hayvanın annesi çok yakınlarda olabilir, eğer üzerinde herhangi bir yara, klinik tedavi ihtiyacı yoksa veya risk altında değilse, gözlemlemek, yine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verip takibini sağlamak, en sağlıklı davranıştır.

Eğer çok küçük yaşta bu hayvanları annesinden, doğadan koparırsak, bağışıklık sistemi gelişmediği için bu hayvanlarda ölüm riski çok daha fazla artmaktadır. Bir kuş yavrusunun yuvadan düştüğünü görürsek, yapmamız gereken en önemli şey, onu yuvaya geri koyabilmek."

Yaralı yabani hayvanların bakım ve tedavisi Ormanya'da emin ellerde
Yaralı yabani hayvanların bakım ve tedavisi Ormanya'da emin ellerde
Yaralı yabani hayvanların bakım ve tedavisi Ormanya'da emin ellerde
Yaralı yabani hayvanların bakım ve tedavisi Ormanya'da emin ellerde
Yaralı yabani hayvanların bakım ve tedavisi Ormanya'da emin ellerde

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Kocaeli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaralı yabani hayvanların bakım ve tedavisi Ormanya'da emin ellerde - Son Dakika


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