GAZİANTEP - Yaralı yabani ve kaçak hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşama tutunuyor - Son Dakika

GAZİANTEP - Yaralı yabani ve kaçak hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşama tutunuyor

16.11.2020 11:15

Yüz ölçümü, barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük ve dünyanın ise sayılı hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaralanan yabani ve ülkeye kaçak sokulan hayvanlara da ev sahipliğini yapıyor.

Yüz ölçümü, barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük ve dünyanın ise sayılı hayvanat bahçelerinden Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaralanan yabani ve ülkeye kaçak sokulan hayvanlara da ev sahipliğini yapıyor.

Şahinbey ilçesi Burç Ormanı'nda Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yıl boyunca yerli ve yabancı milyonlarca misafiri ağırlıyor.

Dinlenme alanları, servis ve kafeterya gibi imkanlarıyla ziyaretçileri konuk eden hayvanat bahçesinde, sürüngenlerden kanatlılara, yırtıcılardan su canlılarına kadar 350 türden 7 bin 500 hayvan, doğal ortamlarına uygun hale getirilmeye çalışılan alanlarda barındırılıyor.

İnsanların normal yaşamda göremeyeceği hayvanları izleme fırsatı bulduğu hayvanat bahçesi, Türkiye'deki yaralanan yabani, ülkeye kaçak yollarla getirilen ve evde bakılması uygun görülmeyen hayvanların da yaşam adresi oldu.

Son yıllarda aslan, maymun, rakun, piton, su ejderi ve kuş türleri gibi birçok hayvanın getirildiği hayvanat bahçesi; hastanesi, birikimli veteriner hekimleriyle tedavi ve hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesinin aynı zamanda bir kurtarma merkezi olarak görev yaptığını söyledi.

Yaralanan yabani ve kaçak hayvanların buraya getirildiğini ifade eden Özsöyler, "Hayvanat bahçesinde yaralı ve hasta olan hayvanların gerek bakımlarını gerekse tedavilerini yapıyoruz. Gerekli bakım ve tedavileri yapıldıktan sonra eğer hayvan hayatını sürdürebilirse, tekrar doğal ortamlarına bırakıyoruz." dedi.

"Bu yıl yaralı ve kaçak 325 hayvanı misafir ettik"

Özsöyler, tedavi edilen hayvanların hayatlarını doğalda sürdüremezse hayvanat bahçesinde bakımlarını üstlendiklerini söyledi.

Kaçak, sağlık belgeleri ve raporları olmayan hayvanların da kurum yetkilileriyle devlet bahçelerine gönderildiğini aktaran Özsöyler, şunları kaydetti:

"Kaçak hayvanları doğal ortamlarına uygun hayvanat bahçelerine gönderiliyor. Bu konuda da hayvanat bahçemiz bilgi birikimi, hastanesi, veteriner hekimlerinin donanımlarıyla en ön sırada yer alıyor. Bu nedenle hayvanlar, Gaziantep'e gönderiliyor. Bahçemizde bu hayvanların bakımını, tedavilerini yapıyoruz ve kendilerini hayvanat bahçemizde misafir ediyoruz. Bu yıl yaralı ve kaçak 325 hayvanı misafir ettik ve yaklaşık 100'ü olan kartal, şahin, leylek gibi türleri doğal ortamlarına salındı."

Özsöyler, ülkeye hayvanların kaçak sokulmaması gerektiğine, bu hayvanların hastalık bulaştırabileceklerine işaret etti.

GAZİANTEP - Yaralı yabani ve kaçak hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşama tutunuyor
GAZİANTEP - Yaralı yabani ve kaçak hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşama tutunuyor
GAZİANTEP - Yaralı yabani ve kaçak hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşama tutunuyor
GAZİANTEP - Yaralı yabani ve kaçak hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşama tutunuyor

Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Şahinbey, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat GAZİANTEP - Yaralı yabani ve kaçak hayvanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşama tutunuyor - Son Dakika


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