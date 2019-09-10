Son Dakika Haberleri: Yaralı yalı çapkını tedavisinin ardından doğaya salındı
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Yaralı yalı çapkını tedavisinin ardından doğaya salındı

54 dakika önce

Ordunun Ünye ilçesinde yaralı olarak bulunan yalı çapkını, tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Yaralı yalı çapkını tedavisinin ardından doğaya salındı, System.String[]

Ordunun Ünye ilçesinde yaralı olarak bulunan yalı çapkını, tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Ünye ilçesi Ortayılmazlar Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bulunan yalı çapkını, Doğa Koruma ve Mili Parklar Ünye Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Bir evin penceresine çarparak yaralandığı tahmin edilen kuş, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:14 Kaynak: AA
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