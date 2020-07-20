Yaralı yarasa ile kedinin karşılaşması kameralara yansıdı - Son Dakika

ANTALYA'da, yaralı bir yarasa ile sokak kedisinin karşılaşması, cep telefonuyla kaydedildi.

Muratpaşa ilçesinde bir binaya giren yaralı yarasanın, sokak kedisiyle mücadelesi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yaralı yarasanın apartman içerisinde yerde yattığı ve bina dışına çıktığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise uçamayan yarasanın yanına gelen kedinin patisiyle dokunmaya çalıştığı ancak yarasanın kanatlarını açmasıyla geri çekildiği yer alıyor.