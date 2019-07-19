Son Dakika Haberleri: Yaralı yarasa tedavi altına alındı
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Yaralı yarasa tedavi altına alındı

1 saat önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Yarasa tedavi altına alındı.

Yaralı yarasa tedavi altına alındı, System.String[]
Van merkez İpekyolu ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Yarasa tedavi altına alındı.

İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Yarasa, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı Yarasa'nın tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:47 Kaynak: İHA
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