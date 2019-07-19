Yaralı yarasa tedavi altına alındı
1 saat önce
Van merkez İpekyolu ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Yarasa tedavi altına alındı.
Van Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:47 Kaynak: İHA
merkez İpekyolu
ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Yarasa tedavi altına alındı.
İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Yarasa, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı Yarasa'nın tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Yaban
Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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