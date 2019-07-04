Son Dakika Haberleri: Yaralı yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yaralı yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı

1 saat önce

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı.

Yaralı yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı, System.String[]
Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı.

Duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru Ebabil kuşu ile Yarasa, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuş ile Yarasa tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekrem İmamoğlu, Taksim ile ilgili projesini anlattı Yurt dışına kaçırmak için kelebek ve böcek toplayan iki profesör suçüstü yakalandı Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu! Muğla'da çiftlik sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 17:05:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı yavru Ebabil kuşu ile Yarasa tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]