Yaralı yavru geyiğe jandarma sahip çıktı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, yaralı bulunan yavru geyik, jandarma ekiplerince alınıp, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya köyü Oktur mevkisinde jandarma ekipleri, devriye sırasında yaralı geyik yavrusunu fark etti. Ekipler, yavru geyiği korumaya alarak, doğa koruma ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yavru geyiği alıp, tedavisini yapmak üzere Hayvan Hastanesi'ne götürdü.