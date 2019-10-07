Yaralı yavru kartal tedavi altına alındı
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köylü vatandaşlarca kanadından yaralı olarak bulunan yavru kartal, tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:42 Kaynak: AA
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köylü vatandaşlarca kanadından yaralı olarak bulunan yavru kartal, tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldızeli ilçesi Üyük köyünde yaralı yavru kartal olduğu ihbarı üzerine köye gitti.
Sağ ayağında İsrail yazılı halka bulunan kanadından yaralı kartalı teslim alan ekipler, hayvanı tedavisi için Kayseri Belediyesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.
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