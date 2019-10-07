Son Dakika Haberleri: Yaralı yavru kartal tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Yaralı yavru kartal tedavi altına alındı

Yaralı yavru kartal tedavi altına alındı

15 dakika önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köylü vatandaşlarca kanadından yaralı olarak bulunan yavru kartal, tedavi altına alındı.

Yaralı yavru kartal tedavi altına alındı, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köylü vatandaşlarca kanadından yaralı olarak bulunan yavru kartal, tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldızeli ilçesi Üyük köyünde yaralı yavru kartal olduğu ihbarı üzerine köye gitti.

Sağ ayağında İsrail yazılı halka bulunan kanadından yaralı kartalı teslim alan ekipler, hayvanı tedavisi için Kayseri Belediyesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yıldızeli, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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