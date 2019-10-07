Son Dakika Haberleri: Yaralı yavru kartala tedavi
Son Dakika Güncel Yaralı yavru kartala tedavi

Yaralı yavru kartala tedavi

26 dakika önce

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, köylüler tarafından arazide kanadından yaralı bulunan yavru kartal, tedaviye alındı.

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SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, köylüler tarafından arazide kanadından yaralı bulunan yavru kartal, tedaviye alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldızeli'ne bağlı Üyük köyündeki arazide, yaralı yavru kartal olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Köye giden ekipler, sağ ayağında 'İsrail' yazılı halka bulunan yavru kartalın sağ kanadından yaralı olduğunu belirledi. Yavru kartalı alan ekipler, tedavisi için Kayseri Belediyesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Yavru kartalın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yıldızeli, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:08 Kaynak: DHA
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