Son Dakika Haberleri: Yaralı yavru kedi için polis ve itfaiye seferber oldu
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Yaralı yavru kedi için polis ve itfaiye seferber oldu

40 dakika önce

Yaralı yavru kedi için polis ve itfaiye seferber olduSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine yaralı kedi için itfaiye ve polisler seferber oldu.

Yaralı yavru kedi için polis ve itfaiye seferber oldu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine yaralı kedi için itfaiye ve polisler seferber oldu.

Mevlana Mahallesi Hitit Sokak'ta İsmail Köylü, yaralı bir kedinin kapalı bir depoda mahsur kaldığını söyleyerek Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri depoda mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Deponun kilidi demir kesme aracı ile kıran itfaiye ekipleri depoda kediyi aramaya başladı. Atık malzemelerin arasına giren kediyi çıkartmak için çalışma başlatan ekipler uzun uğraşlar sonunda hayvanı bularak kurtardı.

Yaralı kediyi karton bir kutuya koyan duyarlı vatandaş İsmail Köylü, "Veteriner hekimle görüştük, barınağa götürüp ayağı alçıya alınacak" dedi.

Yaralı yavru kedi için polis ve itfaiye seferber oldu

İtfaiye, Bafra, Polis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
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