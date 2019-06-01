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Yaralı yavru kediler için gece seferberliği

28 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yırtıcı bir hayvan tarafından saldırıya uğrayan yavru kediler için Yüksekova Belediyesi Veterinerlik birimi, gece vakti seferber oldu.

Yaralı yavru kediler için gece seferberliği, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yırtıcı bir hayvan tarafından saldırıya uğrayan yavru kediler için Yüksekova Belediyesi Veterinerlik birimi, gece vakti seferber oldu.

Yüksekova Belediyesi'ne bağlı veterinerlik birimine, dün gece vatandaşlar tarafından yaralı iki yavru kedinin ölmek üzere olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine gece vakti Cumhuriyet Mahallesine giden belediye veterineri Hekim Kaçan, yaralı yavru kedilerle karşılaştı. Yavru kedileri teslim alan Kaçan, veterinerlik kliğine geçerek ilk müdahalede bulundu. Veteriner Hekim Kaçan, "Muhtemelen bir hafta, on günlük kediler. Normalde annelerinin sütü ile besleniyor olmaları lazımdı. Ama şuan annesini de bulamadık. Muhtemelen yırtıcı bir hayvan tarafından saldırıya uğramış olabilir. Bu, köpek olabilir, başka bir şey olabilir. Bir tanesinin durumu çok ağır, kurtarmaya çalışacağız. Diğerinin durumu daha iyi. Onu sadece süt ile besleyip bir şekilde beslemeye çalışacağız. İkisinin de besin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. İnşallah düzelirler" dedi.

Gece saat dokuz civarı vatandaştan gelen ihbar doğrultusunda harekete geçtiklerini kaydeden Kaçan, "Hemen gidip müdahale ettik. İki hayvanımızı da kurtarmaya çalışıyoruz. Ayrıca şuan tedavisini sürdürdüğümüz yaralı bir yavru karga da var. O da bir tane hayvan tarafından saldırıya uğramış. Kanadının altında yara var. Yarasını iyileştirmeye başladık. Kısa zaman içinde doğal yaşam alanına bırakmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de gece vakti yavru kediler için seferber olan ekiplere teşekkür etti. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:48 Kaynak: İHA
Hakkari, Yüksekova, Güncel
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