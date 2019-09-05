Son Dakika Haberleri: Yaralı yavru kediyi ölümden kurtardı (2)
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Yaralı yavru kediyi ölümden kurtardı (2)

54 dakika önce

ENFEKSİYONDAN ÖLDÜKocaeli'de, Busem Yıldızlı'nın yolda bacağı kopmuş bulduğu, bir bacağı 3 saat süren ameliyatta kesilen 'Garip' adlı kedi, operasyon sonrası geçirdiği enfeksiyon nedeniyle telef oldu.

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ENFEKSİYONDAN ÖLDÜ
Kocaeli'de, Busem Yıldızlı'nın yolda bacağı kopmuş bulduğu, bir bacağı 3 saat süren ameliyatta kesilen 'Garip' adlı kedi, operasyon sonrası geçirdiği enfeksiyon nedeniyle telef oldu.


Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:46 Kaynak: DHA
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