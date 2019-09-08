Yaralı yavru maymunla köpek dost oldu
1 saat önce
Çin'in güney batısında bulunan Jiangxi eyaletine bağlı Yingtan şehrinde yaralı bir şekilde bulunan makak maymununu bölgede, bulunan bir çiftçinin köpeklerinin emzirmesi ilginç görüntülere sahne oldu.
Çin'in güney batısında bulunan Jiangxi eyaletine bağlı Yingtan şehrinde yaralı bir şekilde bulunan makak maymununu bölgede, bulunan bir çiftçinin köpeklerinin emzirmesi ilginç görüntülere sahne oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:27
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