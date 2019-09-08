Son Dakika Haberleri: Yaralı yavru maymunla köpek dost oldu
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Yaralı yavru maymunla köpek dost oldu

1 saat önce

Çin'in güney batısında bulunan Jiangxi eyaletine bağlı Yingtan şehrinde yaralı bir şekilde bulunan makak maymununu bölgede, bulunan bir çiftçinin köpeklerinin emzirmesi ilginç görüntülere sahne oldu.

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Çin'in güney batısında bulunan Jiangxi eyaletine bağlı Yingtan şehrinde yaralı bir şekilde bulunan makak maymununu bölgede, bulunan bir çiftçinin köpeklerinin emzirmesi ilginç görüntülere sahne oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:27 
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