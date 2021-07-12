Yaralı yavru saksağanı iyileştirip eğitti - Son Dakika

Yaralı yavru saksağanı iyileştirip eğitti

Adı söylendiğinde uçarak müşterilerin omzuna konuyor

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde çay bahçesi işletmeciliği yapan Akif Kurt'un tedavi ettirdiği yavru saksağan, uçmayı öğrendiği halde bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Kargı ilçesinde yaşayan işletmeci Akif Kurt, yaklaşık 4 ay önce bir arkadaşının çocuğu tarafından bulunup getirilen yaralı saksağan yavrusunun bakımını üstlendi. Saksağanın tedavisini yaptıran Kurt, sağlığına kavuşan kuşu eğitti. 'Çirkin' ismi verilen saksağan elle beslenirken müşteriler tarafından da çok sevildi. Özellikle çocuklar tarafından görülmeye gelinen ve işletmenin maskotu haline gelen saksağan, Kurt'un yanından biran olsun ayrılmıyor.

"Müşterilerimizin ilgisini çok çekiyor"

İşletmeci Akif Kurt, "Halk arasında saksağan veya ala karga olarak bilinen bir kuş. Daha yavruyken bir arkadaşımızın çocuğu kedinin ağzındayken almış. Geldiğinde yaralıydı. Elimizden geldiği kadar tedavi etmeye çalıştık. Şu anda genel durumu iyi iyileşti ve büyüdü. Bizden ayrılmıyor buradan gitmiyor. Aynı zamanda işletmemizin bir maskotu haline geldi. Müşterilerimizin özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor. Hayvanları sevmek lazım" dedi.

Adı söylendiğinde uçarak omuza konan Çirkin'in, müşterilerin masa üzerine bıraktığı bozuk paralarla da oynamayı çok sevdiğini belirten işletme sahibi Akif Kurt, "Çirkin'e çok alıştım. İkimiz de halimizden memnunuz" dedi.