Son Dakika Haberleri: Yaralı yavru taya sahip çıktılar
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Yaralı yavru taya sahip çıktılar

25 dakika önce

Ardahan'da sahibi tarafından şehir merkezine bırakılan yaralı yavru taya belediye çalışanları sahip çıktı.

Yaralı yavru taya sahip çıktılar, System.String[]
Ardahan'da sahibi tarafından şehir merkezine bırakılan yaralı yavru taya belediye çalışanları sahip çıktı.

Doğum yapan kısrak atın 2 günlük tayı sahibi tarafından şehir merkezine bırakarak ölüme terk edildi.

Ardahan Belediyesi çalışanları tarafından bulunarak tedavisi yaptırılan yavru tayı Ardahan Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor kulübü Başkanı Murat Arabul'a teslim ettiler. Arabul 2 günlük yavru tayın ölüme terk edilmesinin insanlık dışı bir olay olduğunu söyleyerek, "Herkes kedi köpek bakar oldu ama bu hayvanların yüzüne kimse bakmıyor. Yaz aylarında bu hayvanları tarım işlerinde çalıştırırlar ve kış ayları gelince de atları soğuk kış günlerinde kar içine bırakırlar. Kısraklar doğum yapar iki günlük yavru tayları annesinden ayırıp sokağa bırakırlar bu nasıl bir vicdandır. Bu zamana kadar kendi imkanlarımızdan bir çok tay bulup büyütüp zahmetine katlanıp çevremize hediye manasında bakmalarına sebep olduk. Lütfen bu atlar konusuna bir an önce yetkililer birşeyler yapsın.Soğuk kış aylarında atları dağlara yavru tayları dışarı bırakmasınlar. Sokak hayvanları kedi köpek gibi hayvanlar gerek çöplerde gerek duyarlı vatandaşlarımızın mama bırakmalarıyla kendilerini doyura biliyorlar lakin atlarımız kış ayında kar üstünde aç susuz soğuk yaban hayvanlarının önüne atılıyor."

Arabul, "Bahar ayında minik taylar iki günlükken dışarı atan zihniyet vicdandan yoksun bir zihniyettir. Anne sütünden başka birşey bilmezken acından ölen bu hayvanlara lütfen sahip çıkalım ve bu işin önüne geçilmesi için hep birlikte mücadele edelim" dedi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
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