Yaralı yavru Tilki tedavi altına alındı
1 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru Tilki, tedavi altına alındı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
'ın Erciş
ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru Tilki, tedavi altına alındı.
Erciş ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru Tilki, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Yaban
Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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