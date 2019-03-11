Son Dakika Haberleri: Yaralı Yavru Yaban Keçisi Tedavisinin Ardından Doğaya Salındı

Yaralı Yavru Yaban Keçisi Tedavisinin Ardından Doğaya Salındı

1 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaralı halde bulunan yavru yaban keçisi tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

Yaralı Yavru Yaban Keçisi Tedavisinin Ardından Doğaya Salındı, System.String[]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaralı halde bulunan yavru yaban keçisi tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

İlçenin Hacıömer köyünde bir hafta önce vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce koruma altına alınan yaban keçisinin ilk yapılan sağlık kontrollerinde vücudunun üç ayrı yerinde derin yaraların olduğu belirlendi.

Tedavisinin ardından sağlığına yeniden kavuşan yavru yaban keçisi ilçe kırsalında yeniden doğaya salındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:52 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şebinkarahisar, Giresun, Güncel
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