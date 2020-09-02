Yaralı yeşil deniz kaplumbağası, 3 saatte kurtarıldı - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, denizde yaralı olduğu fark edilen yeşil deniz kaplumbağası, gönüllüler tarafından 3 saat süren çalışmayla kıyıya çıkarıldı. Bir süre kıyıda bekletilen kaplumbağa, Muğla'dan gelen ekibe teslim edilerek, tedavisi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü. Ağzına misina dolanan kaplumbağanın sağ ön ayağında kırık, sol ön ayağındaki kabuk ile vücut kabuğunda çatlak olduğu belirlendi.

Demre Çayağzı Limanı'nda yatta kaptan olarak çalışan Yusuf İbrikçi, dün denizde hareket etmekte zorlanan deniz kaplumbağası gördü. Durumu Demre Belediyesi'ne ve Demre sahillerinde caretta caretta kaplumbağalarını gözlemleyen 18 Mart Çanakkale Üniversitesi ve merkezi Antalya'da bulunan Likya Doğa Sporları Derneği gönüllülerine haber verdi. Yatçı Yusuf İbrikçi, doğa gönüllüsü Osman Keskin ve Likya Doğa Sporları Derneği yetkilisi Enes Karadaş denize girerek kaplumbağayı karaya çıkarmaya çalıştı. Bir ağa bağlanan yaralı kaplumbağa, kıyıya yaklaştırıldı ancak ağı yırtarak, tekrar su altına kaçtı. Bu kez, tekrar denize giren grup, kaplumbağayı yeniden ağlarla bağladı. 2 kişi kaplumbağaya destek vererek, küçük bir tekneyle 3 saat süren uğraş sonunda kıyıya getirdi. Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Muğla'daki DEKAMER'e de haber verildi. 3 gönüllü Muğla'dan gelecek ekibi beklemeye başladı. Bu arada yaralı kaplumbağa havlularla sarılarak, hayatta tutulmaya çalışıldı. DEKAMER'den gelen biyolog Ömer Dilbe başkanlığındaki 2 kişilik ekip, yaralı kaplumbağayı özel bir kaba alarak, tedavi için Muğla'daki DEKAMER'e götürdü.