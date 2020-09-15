Yaralı yeşil deniz kaplumbağası, kurtarılamadı - Son Dakika

Yaralı yeşil deniz kaplumbağası, kurtarılamadı

*- Antalya'nın Finike ilçesinde denizde yaralı yeşil deniz kaplumbağası olduğunu görenler, seferber oldu.

*- Dalgıç Metin Bahar tarafından denizden çıkarılan ve tedavisi için Muğla'daki merkeze gönderilen kaplumbağa, kurtarılamadı.

Finike ilçesi Çağıllı Plajı'nda denizin içinde hareketsiz halde yeşil deniz kaplumbağası görüldüğünün bildirilmesi üzerine plaja gelen dalgıç Metin Bahar, uzun uğraş sonrasında yaralı hayvanı sudan çıkarttı. Ardından yaralı kaplumbağanın üzerine su döken Metin Bahar, kabuğunun kurumaması için yoğun çaba harcadı. Yaralı kaplumbağa, ardından Finike Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Metin Bahar, kayınvalidesinin denizde yaralı kaplumbağa olduğunu söylemesi üzerine Çallı Plajı Koyu'na geldiğini anlattı. Dalgıç ve denize hayran biri olduğunu aktaran Bahar, yoğun çabanın ardından yeşil deniz kaplumbağasını sahile çıkardığını söyledi. Hayvanı kurtarmaya çalıştığını aktaran Bahar, "Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Sahile gelip yaralı kaplumbağayı çıkardım ve Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettim" dedi.

Ardından Muğla Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürülen yeşil deniz kaplumbağası, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.