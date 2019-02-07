Yaralı Yılan Kartalı Tedaviye Alındı
35 dakika önce
BARTIN'da avcılar tarafından tüfekle vurulan yılan kartalı tedavi altına alındı.
BARTIN'da avcılar tarafından tüfekle vurulan yılan kartalı tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Arıönü köyü sakinleri, tarlada yaralı halde yılan kartalı görünce jandarmaya haber verdi. Jandarmanın bilgilendirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri köye gelerek, kartalı yakaladı. Yılan kartalı, veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya götürüldü. Yapılan kontrollerde yılan kartalının kanadından saçma ile vurulduğu tespit edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından yılan kartalının doğaya salınacağı ifade edildi.
- Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:25 Kaynak: DHA
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