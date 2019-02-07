Son Dakika Haberleri: Yaralı Yılan Kartalı Tedaviye Alındı

Yaralı Yılan Kartalı Tedaviye Alındı

35 dakika önce

BARTIN'da avcılar tarafından tüfekle vurulan yılan kartalı tedavi altına alındı.

Yaralı Yılan Kartalı Tedaviye Alındı, System.String[]
BARTIN'da avcılar tarafından tüfekle vurulan yılan kartalı tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Arıönü köyü sakinleri, tarlada yaralı halde yılan kartalı görünce jandarmaya haber verdi. Jandarmanın bilgilendirmesi üzerine  Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri köye gelerek, kartalı yakaladı. Yılan kartalı, veteriner hekim Tolga Kandıralı'ya götürüldü. Yapılan kontrollerde yılan kartalının kanadından saçma ile vurulduğu tespit edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından yılan kartalının doğaya salınacağı ifade edildi.

- Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:25 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak

Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 11:00:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı Yılan Kartalı Tedaviye Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]