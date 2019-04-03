Son Dakika Haberleri: Yaralı Yılkı Atı Yavrusu Tedavi Altına Alındı

Yaralı Yılkı Atı Yavrusu Tedavi Altına Alındı

24 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan 2 haftalık yaralı yılkı atı yavrusu tedavi altına alındı.

Yaralı Yılkı Atı Yavrusu Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, vatandaşlar tarafından bulunan 2 haftalık yaralı yılkı atı yavrusu tedavi altına alındı.

Akdağ'ın eteklerindeki Sorgun Yaylası'nda bir çiftçi, bitkin halde bir yılkı atı olduğunu fark etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı İlçe Şefliğine teslim edilen tay, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Koruma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) getirildi.

Muayenesinde vücudundaki yaralarda enfeksiyon oluştuğu belirlenen tayın tedavisine başlandı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı halde getirilen tayın yaklaşık 2 haftalık olduğunu söyledi.

Hayvanın hareket etmekte güçlük çektiğini belirten Kandır, "Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ'ın eteklerinde bir vatandaş tarafından tarlasının kenarında bulunmuş küçük bir yavru. Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim edilmiş. Bize getirildiğinde bitkin haldeydi. Gerekli müdahaleyi yaptık. Vücudundaki yaraların başka bir atın saldırısından olabileceğini düşünüyoruz. Yırtıcı hayvan saldırısı olsaydı, bu kadar küçük bir tayın hayatta kalmasına izin vermezdi. Günde 3 kez sütle besliyoruz. Kendine geldi, yaraları da iyileşme sürecine girdi." dedi.

Kandır, doğaya dönme ihtimali olmayan tayın geleceğine ilişkin kararın daha sonra verileceğini de aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:00 Kaynak: AA

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