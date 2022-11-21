Yaralıdan ilginç roket yorumu: "Ben devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyor bunlar?" - Son Dakika
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Yaralıdan ilginç roket yorumu: "Ben devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyor bunlar?"

21.11.2022 19:27

Yaralıdan ilginç roket yorumu: "Ben devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyor bunlar?

Yaralıdan ilginç roket yorumu: "Ben devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyor bunlar?"
GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü PKK/ YPG'nin roketli saldırısında yaralanan Ahmet Doğan, ameliyat öncesinde kendisini ziyaret eden milletvekiline "Ben devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyor bunlar" diyerek güldü. Doğan'ın sözleri kendisini ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'i de güldürdü. AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roketli saldırıda yaralanan Ahmet Doğan'ı ameliyatı öncesinde ziyaret etti. Milletvekili Şahin'i görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan, "Çok şükür iyiyim. Allah devletimize, milletimize zarar vermesin. Bilhassa Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan etmesin. Çok teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun" diyerek milletvekiline teşekkür etti.Doğan'ın dik duruşu nedeniyle teşekkür eden Milletvekili Aydın ise, "Hasta yatağınızda böyle milli durduğunuz için Allah sizden razı olsun. Bu vatanı, bu toprakları, kanımızla, canımızla, tüm gücümüzle ne pahasına olursa olsun düşmanlarımıza karşı savunacağız" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Ahmet Doğan, daha önce de roket saldırısında yaralandığını belirterek, "Hep böyle oluyor. İkinci kez vurdular. Daha önce birkaç yıl önce de bizim evin 20 metre yakınlarına düşmüştü. Ben devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyorlar bunlar. Bilmiyorum" diyerek güldü. Doğan'ın yorumu nedeniyle gülmekten kendini alıkoyamayan Milletvekili Ali Şahin, "Kurşun adres sormaz derler ama biz serhat şehriyiz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada Müslüman Türk olarak yaşamak çok zor, kolay değil. Allah'a hamdolsun bütün düşmanlara, bütün güçlüklere rağmen bu coğrafyada varlığımızı devam ettireceğiz hep birlikte. Bunlar bizi yıldırmayacak. Onlar bizi yıldıramayacak" diye cevap verdi.

Kaynak: İHA
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Milletvekili, Ahmet Doğan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaralıdan ilginç roket yorumu: 'Ben devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyor bunlar?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaralıdan ilginç roket yorumu: "Ben devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyor bunlar?" - Son Dakika
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