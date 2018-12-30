Son Dakika Haberleri: Yaralıgöz Dağı Beyaz Örtüsüyle Görsel Şölen Sunuyor

Yaralıgöz Dağı Beyaz Örtüsüyle Görsel Şölen Sunuyor

1 saat önce

Kastamonu'da "Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz'dan sonra ikinci büyük rakıma sahip Yaralıgöz Dağı, büründüğü beyaz örtüyle görsel şölen sunuyor.

Yaralıgöz Dağı Beyaz Örtüsüyle Görsel Şölen Sunuyor, System.String[]
Kastamonu'da "Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz'dan sonra ikinci büyük rakıma sahip Yaralıgöz Dağı, büründüğü beyaz örtüyle görsel şölen sunuyor.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahında bulunan 2 bin 20 rakımlı dağ, kentin orman varlığının önemli bir kısmını barındırıyor.

Boz ayı, karaca, kurt, kızıl geyik gibi yaban hayvanları ile zengin biyo çeşitliliğe ev sahipliği yapan alan, fotoğraf ve macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Drone ile görüntülenen doğada, bölgenin kış güzellikleri gözler önüne serildi.

"Yaralıgöz'ü yaşamak, keşfetmek gerek"

Belgesel yapımcısı Adem Salcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu coğrafyasının, Anadolu'nun nadir bölgelerinden olduğuna işaret etti.

Yaralıgöz Dağı'nın da bu parçanın en önemli bütünü olduğuna dikkati çeken Salcıoğlu, şunları söyledi:

"Doğal güzellikleriyle, kültürel ve tarihi dokusuyla gerçekten Kastamonu Anadolu'nun nadir bölgelerinden. Yaralıgöz Dağı da bu coğrafyanın olmazsa olmazlarından. Buranın kış güzelliklerini görmek, farklı görüntüleri kayıt altına almak, görebilirsek yaban hayatına şahitlik etmek adına bölgeye geldik."

Salcıoğlu, beyaza bürünen ağaçların, akarsu kaynaklarının soğuk havaya rağmen insana huzur verdiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:39 Kaynak: AA

Çatalzeytin, Abana, Ilgaz, Kastamonu, Güncel
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